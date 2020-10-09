Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Yarıp geçtik

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklama geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ konusundaki görüşmelere geri dönmeye hazır olduklarını belirterek, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkması için son şans verdiklerini açıkladı.

"ERMENİSTAN DİZ ÇÖKMÜŞTÜR"

Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız. 30 yıldır yapılanları Azerbaycan ordusu yarıp geçti. Biz temas hattını darmadağın ettik. Yeni temas hattı olacak diyorlar olmayacak. Biz topraklarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yarıp geçiyoruz



