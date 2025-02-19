Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'le görüşen Netanyahu'nun rahatlığı

Haber Merkezi

Azerbaycan ile İsrail arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ve İsrail arasındaki ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Görüşmeye ilişkin paylaşım ise Azerbaycan'ın İsrail Büyükelçiliği tarafından yapıldı.

NETANYAHU'NUN OTURUŞU DİKKAT ÇEKTİ

Azerbaycan'ın İsrail Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğrafta ise bir ayrıntı dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hacıyev karşısında bacak bacak üstüne atarak oturduğu görüldü.

Yine fotoğraf karesinde, Netanyahu'nun Hacıyev'e bir şeyler anlattığı an yer aldı.