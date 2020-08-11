Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Ankara'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Ankara'daki basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi ziyaret nedeniyle Ankara'ya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin bakanları, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Bakan Bayramov'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiği için teşekkür ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ve Azerbaycan arasında biliyorsunuz bir gelenek var. İlk defa göreve gelen Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Dışişleri Bakanları ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'ye yaparlar. Bayramov da ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığı için çok teşekkür ediyorum.

BİR MİLLET İKİ DEVLET ANLAYIŞI

Bundan sonraki süreçte de kardeşim Ceyhun Bayramov ile çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışıyla sürdüreceğiz. Hem Türkiye için hem kardeş Azerbaycan için birlikte çalışacağız.

İKİLİ TİCARET HACMİ YÜKSELTİLECEK

İkili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedef koyduğu gibi 15 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor. Diğer toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Alınan kararların uygulamasını da birlikte takip edeceğiz.

Diğer taraftan karşılıklı yatırımlar artıyor.

Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslar'da sadece Kafkaslar için değil ta Uzak Doğu Asya'dan Londra'ya kadar önemli stratejik projeleri hayata geçirdi. Bakü Tiflis Ceyhan ve TANAP gibi...

DİĞER KARDEŞ ÜLKELERİN DE DAHİL OLMASI SAĞLANACAK

Kardeş Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'ın projelere dahil olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ERMENİSTAN'IN SALDIRISI

12 Temmuz'da Ermenistan, kardeş Azerbaycan'a saldırıda bulundu. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

ERMENİSTAN, SORUNUN ÇÖZÜMÜNE YANAŞMIYOR

Kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu sorunun sebebi nedir? Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor. Ve bugüne kadar tüm kararlara rağmen; yani BM, Avrupa Konseyi gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Peki bu kararlara rağmen bu sorun niye çözülmedi? Bunun sebebi, uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi şekilde gayret sarf etmemesidir.

AZERBAYCAN HANGİ YOLU TERCİH EDERSE TÜRKİYE YANINDA

Bu sorunun barışçıl yolla halledilmesi için uluslararası toplumun ve özellikle de Minsk üçlüsünün samimi gayret göstermesi gerekmektedir. Diplomasiyle bu işlerin çözülmesi gerekiyor. Ama kardeş Azerbaycan hangi çözüm yolunu tercih ederse yanında olacağız.

Tatbikatımız 2014'ten bu yana devam ediyor. İş birliğimizin en güzel göstergesidir. Yapacağımız çok iş var. Daha gayretli şekilde çalışacağız.

AB'NİN GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİ

Öncelikle kardeşim Ceyhun Bey'in davetine şu cevabı vermek isterim. Biz Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissediyoruz. Bir kez daha ziyaret etmekten onur duyacağım.

ÜLKELER ARASI SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

Kovid dünyada her şeyi değiştirdi, insanların seyahat özgürlüğünü de kısıtladı. Bu konuda siyasi kararlar alındı, ortada kararlar var. AB, maalesef Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almadı. İki defa gözden geçirme yaptılar. Almanya'daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye'ye gelmek için ses çıkardılar, taleplerini bize de Alman yetkililere de ilettiler. Kısıtlamanın kaldırılması için çabalar sarf ettik. Malta, Polonya gibi bazı ülkeler esasen; İsviçre...

Bu ülkeler kısıtlamaları kaldırdı. Ama AB'nin kararı ortadayken bazı turizm bölgelerine seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Tabii ki kara yoluyla gelen vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımızın döndükten sonra 14 günlük karantinaya tabi tutulmaması için Almanlar 'Türkiye'de test yapabilecekseniz biz bunu durduralım' dediler.

"ÇİFTE STANDARTA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Fakat bu uygulama sadece bizim vatandaşlarımız için değil. Almanlar için de geçerli. Biz vatandaşlarımızın Türkiye'ye rahat gelebilmeleri için biz buna 'evet' dedik. Uygulamada, havaalanlarında ve bazı yerlerde sıkıntılar olmuş olabilir ama bakanlıklarımız, DHMİ ve havaalanı yönetimleriyle beraber iş birliği içinde, her yerde test kapasitemizi artırdık. Ve uygulamadaki sorunlar ortadan kalkıyor. Çifte standarta girmek istemiyorum.

Olumlu cevap vermeseydik 14 günlük karantina olacaktı. İş birliğine gitmemiz gerekiyordu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Biz burada iyi niyet göstergesi olarak Merkel'in ricasıyla, sayın liderimiz Erdoğan bunları paylaştı. Bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. Almanya ve Avrupa ülkeleri diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz, 'olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz' dedik. Bizim söylediğimiz ortaya çıktı.

"DOĞU AKDENİZ'DE KIBRIS'IN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Gemilerimizi tekrar hareketlendirdik, Oruç Reis gitti. Ağustos ayında da her türlü araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta haklarını sonuna kadar savunacağız.

Bazı açıklamalar oldu bazıları dengeli, bazıları taraflı. Ama kimse Türkiye'ye siz iyi niyet göstermediniz diyemez. Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar."

AZERBAYCANLI BAKAN BAYRAMOV'UN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un açıklamaları ise şöyle:

Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini kardeş Türkiye'ye yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayramov, "Vurgulamak isterim ki, ilk seferimi Türkiye'ye yapmaktan çok memnunum. Kardeş Türkiye her zaman Azerbaycan'ı destekliyor. Bu desteğin en son 12 Temmuz'da biz bunun şahidi olduk." ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİMİZ ARTTI

Ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça önemli istikamette ilerlediğinin altını çizen Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda dinamik gelişiyor. 2019'da ticaret hacmimiz, 2018'e göre yüzde 33 arttı." dedi.

AZERBAYCAN'IN TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI

Bu yılın dünya ekonomisi için zor bir yıl olduğunu ancak ilk 5 ayda ülkesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde yüzde 20 ek artış olduğunu kaydeden Bayramov, "Türkiye'de yaklaşık 2 bin Azerbaycan sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türk ekonomisine Azerbaycan tarafından 18,1 milyar dolar sermaye yatırıldı." ifadesini kullandı.