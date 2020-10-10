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    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermeni güçlerin, Karabağ'dan ayrılmasını bekliyoruz

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan ile yapılacak ateşkesin süresini Kızılhaç'ın cenaze değişimi için ihtiyaç duyduğu zamanın belirleyeceğini söyledi.
    • AA
    • 10.10.2020 - 15:08
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    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermeni güçlerin, Karabağ'dan ayrılmasını bekliyoruz

    İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasında Moskova'da kararlaştırılan Karabağ ateşkesinin ihlal edilmesi üzerine, Azerbaycan'dan açıklama geldi.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan tarafına yeterli baskı yapılmadığını belirtti.

    DIŞİŞLERİ BAKANI KONUŞTU

    Ermeni güçlerin Karabağ'dan ayrılmasını beklediklerinin altını çizen Bayramov, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

    "Ateşkesin süresini Kızılhaç'ın cenaze değişimi için ihtiyaç duyduğu zaman belirleyecek.

    Ermenistan tarafına yerterli baskı yapılmadı. Ermeni güçlerin Karabağ'dan ayrılmasını bekliyoruz, statüko sürdürülemez."

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermeni güçlerin, Karabağ dan ayrılmasını bekliyoruz #1

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