Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan'ın ateşkes çağrıları riyakarlıktır

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın geçici ateşkesi ihlal etmesine yönelik bir beyanat yayınladı.

Ermenistan, Moskova'da varılan geçici ateşkesten hemen sonra Azerbaycan'ın Ağdam, Tatar ve Gence bölgelerine saldırıda bulundu.

Saldırı sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, 30'dan fazla sivil ise yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da devam eden saldırılara tepki gösterdi.

ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL NORMLARINA AYKIRI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ermeni ordusunun sivilleri ve şehirleri bombalaması barbarlığın açık örneğidir. Ermenistan saldırıları uluslararası insani hukuk ve cenevre sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel normlarına aykırıdır." denildi.