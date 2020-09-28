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    Azerbaycan düşman hedeflerini top atışlarıyla vuruyor

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 16:03
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    Azerbaycan düşman hedeflerini top atışlarıyla vuruyor

    Azerbaycan ordusunun, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermeni topçu birliklerine yönelik operasyonu devam ediyor.

    DÜŞMAN HEDEFLER VURULUYOR

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin açıklama yaparak Ermeni topçu birliklerinin Ağdere istikametinde nokta atışıyla vurulduğunu duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenilerin ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı da belirtildi.

    Yetkililer ise saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Azerbaycan düşman hedeflerini top atışlarıyla vuruyor

    Azerbaycan düşman hedeflerini top atışlarıyla vuruyor #1

    Azerbaycan düşman hedeflerini top atışlarıyla vuruyor #2

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