Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni birliklerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmalar 3'üncü gününde de sürüyor.

Ermeni güçleri Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunurken, Azerbaycan ordusu bölgelerdeki saldırıları önlemeye devam ediyor.

ERMENİLER AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı vurgulandı.

Azerbaycan - Ermenistan arasında çatışmalar devam ediyor

TOP ATIŞINA KARŞILIK

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü belirtilerek, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.