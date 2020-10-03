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Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu

Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu

Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda zırhlı araç, Azerbaycan ordusu tarafından Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi.