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    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu

    Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda zırhlı araç, Azerbaycan ordusu tarafından Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.10.2020 - 09:40
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    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor.

    Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam ederken, Ermenistan ordusunun mevzileri ve araçları ağır hasar aldı.

    MEVZİLER TÜRK SİHA'LARIYLA HAVAYA UÇURULDU

    Ermenistan'a ait zırhlı araçlar ve mevziler SİHA'ların nokta atışı ile tek tek imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Görütülerde Ermeni askerlerin SİHA'yı görür görmez siper aldığı anlar ise oldukça dikkat çekti.

    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu

    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu #1

    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu #2

    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu #3

    Azerbaycan Ermenistan mevzisini vurdu #4

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