Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu açıkladı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

AZERBAYCAN, 2 ERMENİ TANKINI DAHA İMHA ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından Terter’in Tonashen köyünde 2 Ermeni tankı imha edildi.

Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan ordusu Tonashen'de iki Ermenistan tankını imha etti- İZLE