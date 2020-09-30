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- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu açıkladı.
- İHA
- 30.09.2020 - 14:43
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
AZERBAYCAN, 2 ERMENİ TANKINI DAHA İMHA ETTİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından Terter’in Tonashen köyünde 2 Ermeni tankı imha edildi.
Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan ordusu Tonashen'de iki Ermenistan tankını imha etti- İZLE.