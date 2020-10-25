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    Azerbaycan, Ermenistan ordusunu kamikaze İHA'larla vuruyor

    İti qovan adı verilen kamikaze İHA'lar, Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya başladı. Son operasyonların görüntüleri paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 11:53
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 11:58
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    Azerbaycan, Ermenistan ordusunu kamikaze İHA'larla vuruyor

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan çatışmalar devam ediyor.

    Sahada ve masada eli güçlü olan taraf Azerbaycan.

    ERMENİ ORDUSU ÇARESİZ

    Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı üstünlük sağlamasının en büyük nedenlerinden biri Türk SİHA'ları oldu.

    Azerbaycan ordusunun ilerleyişine büyük katkı sağlayan Türk SİHA'ları, bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi.

    Azerbaycan, SİHA'ların ardından kamikaze İHA'ları da sıkı bir şekilde kullanmaya başladı.

    "İti qovan" adı verilen kamikaze İHA'larla yapılan operasyonlarda çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü.

    Azerbaycan ordusu, düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüleri servis etti.

    Azerbaycan, Ermenistan ordusunu kamikaze İHA larla vuruyor #1

    Azerbaycan, Ermenistan ordusunu kamikaze İHA'larla vuruyor ViDEO

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