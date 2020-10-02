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Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetler karargahını ele geçirdi
Azerbaycan ordusunun karşısında çaresiz kalan Ermeni özel kuvvetleri, karargahlarını bırakıp kaçtı.
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 15:48
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar dünyanın gündeminde.
Masum insanların üzerine ateş açmaktan geri kalmayan Ermeni askerleri, Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı operasyonlar nedeniyle ağır darbeler aldı.
Ermenistan özel kuvvetler birliği, Azerbaycan askerleri karşısına çaresiz kaldı ve karargahlarını bırakıp kaçtı.
193. Özel Kuvvetler Birliği'nin içine giren Azerbaycan askerleri, çekilen fotoğrafları sosyal medyadan servis etti.