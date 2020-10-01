Azerbaycan, Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı harekatta, Ermenistan ordusunun kayıpları her geçen gün artıyor.

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine saldırmasının ardından başlayan gerginlik sürüyor.

Saldırının hemen ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı harekat başarıyla devam ederken, Ermeni tarafının zaiyatı ağır bir hal almaya başladı.

Azerbaycan Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı aracını imha etti VİDEO

İHA'LARIN FARK YARATTIĞI ÇATIŞMA

Çatışma bölgesinde özellikle Azerbaycan ordusunun envanterine Türkiye'den satın alınarak eklenen, insansız hava araçlarının hava hakimiyetinde üstünlük sağlaması fark yarattı.

Sınır hattında konuşlu Ermeni güçlerinin ağır silah ve tankları bu hava araçlarıyla tek tek imha ediliyor.

200 TANK HAVAYA UÇURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.