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    Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.
    • AA
    • 21.10.2020 - 15:56
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    Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

    Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah 1, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.

    Azerbaycan Ermenistan a ait 3 İHA daha düşürdü #1

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