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- Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.
- AA
- 21.10.2020 - 15:56
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah 1, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.