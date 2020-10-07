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Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank ve mühimmat ele geçirdi
Azerbaycan, işgal altındaki toprakları kurtarırken, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirildi.
- İHA
- 07.10.2020 - 05:52
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi.
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILDI
Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank ve mühimmat ele geçirdi VİDEO