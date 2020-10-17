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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait yakıt ve mühimmat depolarını imha etti

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait yakıt ve mühimmat depolarının imha edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:27
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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait yakıt ve mühimmat depolarını imha etti

    Ermenistan, cephede varlık gösteremedikçe Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine saldırıyor.

    Son olarak dün gece, Gence kentine düzenlenen hain saldırıda 13 sivil hayatını kabetti.

    Savaş suçu kapsamındaki bu saldırılara Azerbaycan ordusu cephede askeri noktaları vurmaya devam ederek cevap verdi.

    Azerbaycan, Ermenistan'a ait yakıt ve mühimmat depolarını imha etti VİDEO

    SİHA'LAR ERMENİ MÜHİMMAT DEPOLARINI VURDU

    Türk SİHA'ları, cephede ağır kayıplar vererek kaçmak zorunda kalan, gizlenerek zor anlar yaşayan Ermeni birliklere yakıt ve mühimmat ikmali yapan depoları havaya uçurdu.

    SİHA'ların nokta atışı ile imha ettiği depoların vurulma anına ilişkin görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Azerbaycan, Ermenistan a ait yakıt ve mühimmat depolarını imha etti #1

    Azerbaycan, Ermenistan a ait yakıt ve mühimmat depolarını imha etti #2

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