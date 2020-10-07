Azerbaycan, Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlattı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlattı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluş mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları işgalden kurtarıyor.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesi devam ederken, Azerbaycan ordusu dün öğlen saatlerinde 2. dalga operasyonlarına başladı.

Bir dizi tepe ve stratejik bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, geniş çaplı operasyonlarla bölgede etkinliğini artırdı.

CEBRAİL'DEKİ 3 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." İfadelerinde bulundu.

MÜHİMMAT VE TANK ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank ve mühimmat ele geçirdi VİDEO

ERMENİSTAN BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun akşam saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah ilçesinden geçen bölümüne yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "Petrol boru hattı, Avrupa’nın enerji güvenliğinde özel yere sahip, bölgenin en büyük stratejik projesi. Ordumuzun kararlı tedbirleri sonucu bu terör girişimi önlendi" ifadelerine yer verildi. 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Açıklamada ayrıca işgalci güçlerin Terter ilçesine yönelik düzenlediği saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

HANKENDİ ŞİDDETLE VURULUYOR

Operasyonlara hız veren Azerbaycan ordusu, Karabağ'ın başkenti Hankendiyi de işgal altından kurtarmaya çok yakın.

Hankendi'ndeki ve Şuşa'daki Ermeni ışgal noktalar an itibariyle şiddetle vuruluyor.



