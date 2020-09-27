Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısını püskürttü

Ermeni birlikleri, Azerbaycan'ın verdiği sert karşılığın ardından işgal ettiği 6 köyden kaçmak zorunda kaldı.

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlattı.

Tarat-Ağdam, Fuzulı-Cebrayil ve Murovdağı bölgelerinde Ermenistan'ın işgali alında olan stratejik tepelerin alınması için harekat devam ediyor.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Operayona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi.

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AZERBAYCAN ORDUSU GİTTİ ERMENİ ASKERLERİ KAÇTI

Buna göre, Fuzuli ilinin Karahanbeyli, Gervend, Kenthoradiz ve Yukarı Abdurrahmanlı köyleri işgalden kurtarıldı.

Cebrayil ilindeki Büyükmercanlı ve Nüzgar köyleri kurtarıldı.

Murovdağ'daki stratejik tepeler de kurtarılan bölgeler arasında.

"SEFERBERLİĞE GEREK YOK"

Azerbaycan Seferberlik Birimi'den gelen açıklamada,"Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.