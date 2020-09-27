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    Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısını püskürttü

    Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısını püskürttü

    Ermeni birlikleri, Azerbaycan'ın verdiği sert karşılığın ardından işgal ettiği 6 köyden kaçmak zorunda kaldı.
    • AA
    • 27.09.2020 - 13:48
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    Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlattı.

    Tarat-Ağdam, Fuzulı-Cebrayil ve Murovdağı bölgelerinde Ermenistan'ın işgali alında olan stratejik tepelerin alınması için harekat devam ediyor.

    OPERASYONLARDA SON DURUM

    Operayona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi.

    Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırısını püskürttü ViDEO

    AZERBAYCAN ORDUSU GİTTİ ERMENİ ASKERLERİ KAÇTI

    Buna göre, Fuzuli ilinin Karahanbeyli, Gervend, Kenthoradiz ve Yukarı Abdurrahmanlı köyleri işgalden kurtarıldı.

    Cebrayil ilindeki Büyükmercanlı ve Nüzgar köyleri kurtarıldı.

    Murovdağ'daki stratejik tepeler de kurtarılan bölgeler arasında.

    "SEFERBERLİĞE GEREK YOK"

    Azerbaycan Seferberlik Birimi'den gelen açıklamada,"Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.

    Azerbaycan, Ermenistan ın saldırısını püskürttü #1

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