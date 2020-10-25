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    Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

    Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

    Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
    • AA
    • 25.10.2020 - 22:09
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 22:24
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    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun işgal ettiği toprakları bir bir geri alıyor.

    Daha önce birçok stratejik noktayı ele geçiren Azerbaycan'dan bir güzel haber daha geldi.

    GUBADLI 27 SONRA İŞGALDEN KURTARILDI

    Azerbaycan ordusu, 1993'ten beri işgal altında olan Gubadlı kent merkezini  Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

    Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köylerin Ermenistan'ın işgalden kurtarıldığını duyurdu.

    Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı #1
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