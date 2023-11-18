Azerbaycan ve Ermenistan barış antlaşması ilkeleri üzerinde anlaştı Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.

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Azerbaycan, 19 Eylül'de silahlı Ermeni güçlerine karşı bir operasyon başlattı ve 24 saat geçmeden başarıya ulaştı.

Birçok bölge eli silahlı gruplardan temizlenirken, Şuşa şehri de işgalcilerden boşaltılmış oldu.

Bunun akabinde geri çekilen Ermenistan cephesinden sıcak bir gelişme geldi.

Gelen gelişmeye göre Ermenistan ile Azerbaycan, barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardı.

İlkler üzerinde anlaşmaya varıldı: Diplomatik diller hala farklı

Rusya'nın TASS haber ajansına göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını ancak hala "farklı diplomatik diller konuştuklarını" söyledi.

"Hem iyi hem de kötü haberimiz var"

TASS'ın aktardığına göre Paşinyan Erivan'da yaptığı açıklamada "Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili hem iyi hem de kötü haberlerimiz var" dedi.

Paşinyan, "Azerbaycan ile barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olması iyi bir şey. Bu, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeler sonucunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti" dedi.