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    Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışma

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi.
    • AA
    • 23.07.2021 - 22:10
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    Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışma

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınırda çatışma yaşandığını duyurdu.

    Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

    AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT DÜŞTÜ

    Yerel saatle 16.00 sıralarında aynı istikamette çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

    Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışma #1

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