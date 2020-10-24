Azerbaycan, imha ettiği teçhizatların görüntüsünü yayınladı

Azerbaycan, imha ettiği teçhizatların görüntüsünü yayınladı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait birlikleri ve askeri teçhizatları imha etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor.

Türk SİHA'ları ile hedefleri bir bir vuran Azerbaycan ordusu, Ermenistan karşısında işgal altındaki topraklarını kurtarıyor.

TEÇHİZATLARIN VURULMA ANI

Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında işgal ettiği toprakları bir bir kaybederken, teçhizatlarını alamadan kaçıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde bulunan Ermenistan ordu birliklerini ve askeri teçhizatlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan, imha ettiği teçhizatların görüntüsünü yayınladı VİDEO





