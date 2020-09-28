Dolar
7.7911
1.7353%
Euro
9.086
2.0073%
Altın
1858.78
-0.1595%
Borsa
1123.54
-0.056%
G. Altın
465.77
1.5871%
Bitcoin
84769.8
3.0395%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Azerbaycan işgal altındaki Fuzuli kentini kuşattı

    Azerbaycan işgal altındaki Fuzuli kentini kuşattı

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki stratejik noktaları tek tek ele geçirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 13:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ediyor.

    27 YIL SONRA GERİ ALINDI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan askerlerine ait zayiatların havadan çekilen görüntülerini paylaşırken, ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu da 27 yıldır Ermeni işgalinde olan Karabağ'ın Fuzuli kent merkezini kuşattı.

    Azerbaycan işgal altındaki Fuzuli kentini kuşattı #1

    Karabağ'da Azerbaycanlılar sokaklara indi

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir