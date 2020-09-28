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- Azerbaycan işgal altındaki Fuzuli kentini kuşattı
Azerbaycan işgal altındaki Fuzuli kentini kuşattı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki stratejik noktaları tek tek ele geçirmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 13:15
Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ediyor.
27 YIL SONRA GERİ ALINDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan askerlerine ait zayiatların havadan çekilen görüntülerini paylaşırken, ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu da 27 yıldır Ermeni işgalinde olan Karabağ'ın Fuzuli kent merkezini kuşattı.