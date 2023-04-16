Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1.000 adet konut yapacak Azerbaycan Millet Meclisi heyeti ile birlikte Kahramanmaraş'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kahramanmaraş'a 1.000 konut yapacaklarını ve konut yerlerinin belirlenmesi için saha çalışmasına başlandığını söyledi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bu süreçte desteğini esirmeyen kardeş ülke Azerbaycan, bu kez de deprem bölgesine önemli bir heyet gönderdi.

Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov milletvekili Ziyafet Asgarov, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Afgan Valiyev, Kardeşliğimiz Daim Koalisyonu Başkanı Emin Hasanli, Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadigov, Karabağ Savaşı Gazisi Üsteğmen Ehliyet Mehdiyev ve sanatçılar Azerin ve Cavit Abidov, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi.

Azerbaycan 1.000 adet konut yapacak

Kendi ülkelerince kurulan çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden heyete Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile LSÜ rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da eşlik etti.

Ziyaret edilen çadırlarda Vali Coşkun, heyetin Azerbaycan'dan geldiğini belirtmesi üzerine, bir depremzede “Onların çadırlarında kalıyoruz.” dedi.

Bunun üzerine Azerbaycan Anakara Büyükelçisi Reşad Mammadov, desteğin çadırla kalmayacağını belirterek, “Yeni dikilmiş konutlarınızı vereceğiz. Azerbaycan Caddesi'ni yeniden inşa edeceğiz. Azerbaycan olarak 1.000 tane de konutu sosyal tesisleriyle, okulu, kültür merkeziyle, her şeyiyle yapacağız. Öncesinden de güzel olacak.” dedi.

İlham Aliyev, talimat verdi

Adil Aliyev ve Reşad Mammadov, depremzedelere yakından ilgilenip onlara gıda kolisi de dağıttı.

Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla tüm kurumların Türkiye'nin yardımına koştuğunu dile getiren Adil Aliyev, şunları söyledi:

Her zaman asırlar boyu hem kötü günlerimiz de hem de sevinçli günlerimizde birbirimizin yanında olduk. Asırlar boyu Azerbaycan halkının bir problemi, bir sıkıntısı olursa Türkiye devleti, Türkiye halkı Azerbaycan'ın yardımına koşuyor. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları Türk halkının en aziz kardeşi gibi her zaman onun yanında olmuştur. Türkiye devleri bizim çok azizdir. Biliyorsunuz Azerbaycan toprakları 30 seneye yakın işgal altındaydı. Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya duyurmak ilk başta Türkiye devleti, Türkiye halkı bize destek verdi.

"Bizim insani borcumuzdur"

2020'deki vatan savaşında Türk Devleti, Azerbaycan Devleti'ni ve halkını destekledi. O tarihi savaşımızda, hak savaşımızda, adalet ve namus savaşımızda Türk Devleti'nin yanımızda olması, bugün Azerbaycan'da yaşayan 10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının her birinin beyninde, kalbinde yer etmiştir. Bugün burada sizin yanınızda olmamız, bizim bir insani borcumuzdur, kardeşlik borcudur. Allah Türk milletini korusun, Türk ordusunu, Turan ordusunu korusun.

"İnşallah gelecek yıl bayramda herkes evinde olacak"

Azerbaycan Anakara Büyükelçisi Reşad Mammadov da Türk milletinin depremde yalnız kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türklerin her birinin kalbi sizinle birlikte atıyor, her biri sizi düşünüyor. Ramazan Bayramı arifesinde Azerbaycan'dan buraya sefer etmiş milletvekillerimiz şarkıcılarımız sadece sizinle birlikte olmak için geldiler, sizin yalnız olmadığınızı göstermek için buradalar. Azerbaycan her zaman sizinledir. Bu enkazların kaldırılmasında, yeni konutların yapılmasında Azerbaycan sizin yanınızda olacaktır. Yeni binaların, yeni evlerin dikilmesinde Azerbaycan katkıda bulunacaktır. İnşallah gelecek yıl bayramı herkes kendi evinde karşılayacak, kendi ocağında, çocuklarının yanında olacak.

"Burada yaşanan depremi, sanki Azerbaycan yaşadı"

Normalde Kahramanmaraş'a konser için geleceğini ancak deprem yaşandığını ifade eden Azerin ise şu ifadeleri kullandı:

Her bir aileye burada baktığımda yeniden 6 Şubat günü gözümde canlanır. Çok enteresan, tesadüf olmuyor bu hayatta. 6 Şubat'ta benim Kahramanmaraş'ta konserim olacaktı, biraz önce de buradan geçtiğimde o afişler halen duruyordu. Böyle bir felaket oldu. O günden bugüne hep sizin aranızda olmak, buraya gelmek arzusu ile yaşadım ve kısmet bugüne oldu. Allah bir daha yaşatmasın, çok büyük bir acı, çok büyük kayıplarımız var. Siz de gördünüz ki burada yaşanan depremi sanki Azerbaycan yaşadı. Azerbaycan halkı bir nefer gibi bir insan gibi buraya yardıma koştu, elinde, avucunda olanı buraya göndermeye, buraya yollamaya çalıştı.

"Türkiye ve Erdoğan, Azerbaycan'a omuz verdi"

İki ülkenin kardeşliğini Karabağ Savaşı'nda herkesin gördüğünü belirten Azerin, şöyle devam etti: