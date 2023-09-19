Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada sivillerin kesinlikle hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği belirtildi.

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Karabağ'daki 50 yıllık işgali 2. Karabağ Savaşı ile sonlandıran Azerbaycan, uzun süredir Ermenistan provokasyonları ile mücadele ediyor.

Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti.

Karabağ'da antiterör operasyonu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi.

"Yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor.



Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.



Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor

Türk-Rus birliklerine bilgi verildi

Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Başkanlığına devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Fuzuli-Şuşa yolundaki patlama bardağı taşıran son damla oldu

Uzun süredir Azerbaycan tarafının, Karabağ'daki yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarının silah bırakması ve bölgeye döşenen mayınların haritasının teslim edilmesi yönünde talepleri Ermenistan tarafından karşılanmadı.

Resmi olarak Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yerleştirilen mayınlar bölge halkının güvenliğini tehlikeye atarken bir yandan da bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar silahlı grupların tacizine uğruyor.

Savaş döneminden kalan ve sonradan yasa dışı grupların yerleştirdiği mayınlar sabah saatlerinde acı bir olaya neden oldu.

4 polis mayın patlamasında hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, yasa dışı faaliyetlerde bulunan silahlı Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, polise ait "Kamaz" marka araç Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa yolunda ilerlerken yerel saatle 04.30 sıralarında ermeni gruplar tarafından döşenen bir mayının infilak ettiği belirtildi.

Hocavend ilinin Tağaverd köyünde yeni yapılan tünel yolunda meydana gelen patlamada polis memurları Asım Camalzade, Ramil Şirinov, Seymur Mahmudov ve Hazar Zamanov olay yerinde hayatını kaybetti. Bakanlık, yaralanan 5 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycanlı 2 işçi ölmüştü

Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, bugün yerel saatle 03.45 sıralarında Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten karayolları devlet dairesine ait bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.