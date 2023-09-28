Azerbaycan, Karabağ'da Ermeniler için kayıt süreci başlattı Azerbaycan yönetimi, Karabağ'da ülkeye entegre şekilde yaşamak isteyen Ermenilerin kayıt işlemlerine başladı.

AA

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da tam hakimiyet sağladı.

Düzenlenen antiterör operasyonunun başarıya ulaşmasıyla birlikte yasa dışı Ermeni gruplar silah bırakarak bölgeden ayrılmaya başladı.

Bununla birlikte, bölgedeki Ermeniler de yollara düşerek Ermenistan yolunu tuttu.

Ermenistan'ın son verilerine göre Karabağ'ı terk erenlerin sayısı 50 bine dayandı.

Bunun yanında Karabağ'da yaşamaya devam etmek isteyenler de var.

Azerbaycan, kalmak isteyenlere tam güvence vereceğini daha öne defalarca kez duyurmuştu.

Ermenilerin kayıt işlemlerine başladı

Bu kapsamda entegrasyon süreci için kayıtlar başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin, sürdürülebilir entegrasyonu ve devletin korumasından yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubuna, bu kişilerin hukuki durumlarının tespiti için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

Başvuru ve kayıt sürecinin, Devlet Göç Dairesince bu amaçla oluşturulan özel bir portal aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceği, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin gönüllü şekilde ön kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)