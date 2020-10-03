Azerbaycan, Madagiz'i bölgesini kontrol altına aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Madagiz bölgesinin Ermeni işgalinden arındırıldığını açıkladı.

Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında olan topraklarını bir bir geri alıyor...

Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

"BUGÜN MADAGİZ'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ"

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

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