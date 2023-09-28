Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva bir süredir tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında hayatını kaybetti.

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Azerbaycan'ı yasa boğan vefat haberi...

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'ne sevk edilen Paşayeva'dan acı haber geldi.

Hayatını kaybetti

Azerbaycan basının haberine göre Paşayeva tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında hayatını kaybetti.

Azerbaycanlı milletvekilinin bir süredir komada olduğu biliniyordu.

Çalışma hayatına muhabir olarak başladı

Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimi sonrasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı.

2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.

Kritik görevlerde bulundu

6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi.

Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir.

Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesidir.

Ganire Paşayeva, Rusça ve İngilizce bilmektedir. "Aşk Başka" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. 7 Ocak 2017 tarihten Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunmaktadır.