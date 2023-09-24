Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva komaya girdi Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği açıklandı. Paşayeva’nın yardımcısı Elbey Badirov, Paşayeva'nın gözetim altında tutulduğunu belirtirken Azerbaycanlı vekilin neden komaya girdiği ise henüz bilinmiyor.

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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'dan bugün üzücü bir haber geldi.

Paşayeva’nın yardımcısı Elbey Badirov tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği duyuruldu.

Gözetim altında tutuluyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesine götürülen Paşayeva’nın gözetim altında tutulduğu bildirilirken, komaya girme nedeni ise açıklanmadı.

Aslen Azerbaycan’ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı.

2005 yılında meclise girdi

6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.