Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyordu.

Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Ağdam'ı terk eden Ermeni birlikleri İZLE

27 YIL SONRA AZERBAYCAN ORDUSU AĞDAM'DA

Bugün itibarıyla Azerbaycan ordusu 27 yıl aradan sonra Ağdam'a giriş yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

Cephe hattının Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.