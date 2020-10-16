Azerbaycan ordusu, 3 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, işgal altında olan Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerinde kontrolü sağladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken, Azerbaycan ordusu işgal altında olan topraklarını bir bir geri alıyor.

3 KÖY DAHA KURTARILDI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerinin de işgalden kurtarıldığını duyurdu.

"YAŞASIN AZERBAYCAN ORDUSU"

Aliyev, Twitter hesabından paylaşım yaparak,"Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.