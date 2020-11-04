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    Azerbaycan ordusu, 7 köyde daha kontrol sağladı

    Azerbaycan, Ermenistan ordusunun işgali altında olan 7 köyü daha kurtardı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 16:58
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 17:14
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    Azerbaycan ordusu, 7 köyde daha kontrol sağladı

    Azerbaycan ordusu adım adım ilerliyor.

    İşgla altındaki topraklarını geri almak için kararlı mücadelesine devam eden Azerbaycan, 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müjdeli haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

    KURTARILAN KÖYLER

    Bakan Aliyev, paylaşımındaki mesajında kontrol sağlanan köyleri sıraladı.

    Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köyleri.

    Azerbaycan ordusu, 7 köyde daha kontrol sağladı #1

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