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    Azerbaycan ordusu, Ermeni unsurlara ait karargah ve 3 tankı imha etti

    Azerbaycan ordusu, Ermeni unsurlara ait karargah ve 3 tankı imha etti

    Ermenistan işgalindeki toprakları geri almaya yönelik operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu, bölgedeki karargahı ve tankları vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 17:16
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    Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor.

    Ermeniler çok çok sayıda sivili katlederken, onlara karşılık veren Azerbaycan ordusu, birçok bölgeyi işgalden kurtarıyor.

    Ordu, son olarak Ermenistan’a ait sahra karargahını imha etti.

    Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınladı.

    ÖNCE KARARGAH, SONRA TANKLAR İMHA EDİLDİ

    Görüntülerin başında bir sahra karargahının vurulması yer alırken, devamında ise yine Ermenistan’a ait tankların vurulması da görülüyor.

    Azerbaycan Ordusu, Ermeni unsurlara ait karargahı imha etti İZLE

    Azerbaycan ordusu, Ermeni unsurlara ait karargah ve 3 tankı imha etti #1

    Azerbaycan ordusu, Ermeni unsurlara ait karargah ve 3 tankı imha etti #2

    Azerbaycan ordusu, Ermeni unsurlara ait karargah ve 3 tankı imha etti #3

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