Azerbaycan ordusu Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu

İHA
Karabağ'da, Ermeni silahlı güçlerinin provokasyonları giderek arttı.
Döşenen mayınların patlamasıyla birlikte 2 işçi, 4 de polis yaşamını yitirdi.
Yaşananlar bardağı taşırırken Azerbaycan'dan bir hamle geldi.
Azerbaycan ordusu, Karabağ'da 'Antiterör Operasyonu' başlattı.
Radar istasyonu imha edildi
Son olarak Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti.
İmha edilen P-18 radar istasyonunun görüntüleri, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
İşte o anlar...Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)