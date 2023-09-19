İHA

Karabağ'da, Ermeni silahlı güçlerinin provokasyonları giderek arttı.

Döşenen mayınların patlamasıyla birlikte 2 işçi, 4 de polis yaşamını yitirdi.

Yaşananlar bardağı taşırırken Azerbaycan'dan bir hamle geldi.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da 'Antiterör Operasyonu' başlattı.

Radar istasyonu imha edildi

Son olarak Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait P-18 radar istasyonunu imha etti.

İmha edilen P-18 radar istasyonunun görüntüleri, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İşte o anlar...

Azerbaycan ordusu Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)