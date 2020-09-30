Azerbaycan ordusu, Ermenilerin destek birliğini vurdu

Türk SİHA’sının belirlediği hedef yerle bir edilirken, 30'dan fazla Ermeni asker havaya uçtu.

Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesi ve sonrasında başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Dün Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi.

Bugün de Türk SİHA’ları görev başındaydı.

TEK SEFERDE YERLE BİR OLDULAR

Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, 30’dan fazla askerin bulunduğu bölgedeki destek birliğini vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, saldırı hazırlığı yapan Ermeni ordusundaki askerler, mühimmatları yerleştirirken; Türk SİHA’ları tarafından hedef alınarak yerle bir edildi.

Azerbaycan Ermenistan'ın destek birliğini vurdu İZLE

HEPSİ HAVAYA UÇTU

Hem araç hem de çevresinde bulunan onlarca personel, atış ile birlikte havaya uçtu. O anlar SİHA’nın kamerasından anbean kaydedildi.