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    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA'lar ile vuruyor

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA'lar ile vuruyor

    Ermenistan ordusuna ait mevzileri SİHA ile imha eden Azerbaycan ordusu, mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor…
    • İHA
    • 23.10.2020 - 13:13
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 13:36
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    Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarına devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri imha ettiği bildirildi.

    Bakanlık, işgalci Ermenistan'a ait mevzilerin vurulduğu anların görüntülerini yayınladı.

    İKİ ERMENİ ASKERİN KAÇIŞI

    SİHA’ların belirlediği hedeflere, nokta atışı yapıldı. Görüntülerde iki Ermeni askerin SİHA’dan kaçışı dikkat çekerken, patlamayla birlikte havaya uçması yer aldı.

    Azerbaycan ordusu tarafından vurulan Ermenistan mevzileri İZLE

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA lar ile vuruyor #1

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA lar ile vuruyor #2

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA lar ile vuruyor #3

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA lar ile vuruyor #4

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA lar ile vuruyor #5

    Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini SİHA lar ile vuruyor #6

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