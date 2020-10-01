Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti

Azerbaycan'ın, temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırılar devam ediyor.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar 5'inci gününde de sürüyor.

Çatışmaların devam ettiği temas hattında, Ermeni ordusuna ait hedefler tek tek vurulurken, asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplar yaşanıyor.

ASKERİ KONVOY İMHA EDİLDİ

Son olarak Ermenistan'a ait askeri konvoy, Azerbaycan ordusu tarafından vurularak yerle bir edildi.

Saldırı anına ait ise yeni görüntüler paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti