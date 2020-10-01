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    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti

    Azerbaycan'ın, temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırılar devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 09:02
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    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti

    Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar 5'inci gününde de sürüyor.

    Çatışmaların devam ettiği temas hattında, Ermeni ordusuna ait hedefler tek tek vurulurken, asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplar yaşanıyor.

    ASKERİ KONVOY İMHA EDİLDİ

    Son olarak Ermenistan'a ait askeri konvoy, Azerbaycan ordusu tarafından vurularak yerle bir edildi.

    Saldırı anına ait ise yeni görüntüler paylaşıldı.

    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti

    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti #1

    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti #2

    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti #3

    Azerbaycan ordusu Ermenistan konvoyunu yerle bir etti #4

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