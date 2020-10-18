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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Uçak, Azerbaycan savunma güçlerince imha edildi.
    • AA
    • 18.10.2020 - 12:42
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

    Azerbaycan, Ermenistan ordusunun savaş ahlakı olmaksızın sivillere saldırmasına karşılık, sahada gücünü göstermeye devam ediyor.

    Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayan Savunma Bakanlığı, başarısına başarı katıyor.

    SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

    İMHA EDİLDİ

    Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

    DÜN DE BİR UÇAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

    Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü #1

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