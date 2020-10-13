Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın saldırı girişimini engelledi

Bayraktar TB2 ile 10’dan fazla Ermenistan askeri hava uçurulurken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki uzlaşma, Ermeniler tarafından yapılan saldırıların ardından sona erdi.

Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya devam edince, Azerbaycan tarafından yanıt gecikmedi.

BAYRAKTAR VURDU, HEPSİ HAVAYA UÇTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan paylaşılan yeni görüntülerde de saldırı girişiminin engellendiği görüldü.

Görüntülerde 10’dan fazla Ermeni askerinin bulunduğu bölge, Bayraktar TB2 ile havaya uçurulması yer aldı.

Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2 ile, Ermenistan askerlerini vurdu İZLE

GECE BOYUNCA OPERASYONLAR SÜRDÜ

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, gece boyunca Ermenistan ordusuna ait çok sayıda noktayı vurduğu belirtildi.

Son gelen bilgilere göre de ordu Güney Cephesi Zengilan bölgesinde operasyon yapıyor.