Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni askerini esir aldı. Görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin esir alınan Ermeni askerlere “Karabağ Azerbaycan” dedirttiği anlar büyük ilgi gördü.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

Operasyon kapsamında 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusuna ağır darbe vuruldu.

ERMENİ ASKERLERİ'DEN 'KARABAĞ AZERBAYCAN'

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin esir alınan Ermeni askerlere “Karabağ Azerbaycan” dedirttiği görüntüler büyük ilgi gördü.

Azerbaycan ordusu esir alınan Ermeni askerlere 'Karabağ Azerbaycan' dedirtti VİDEO