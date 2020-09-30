Azerbaycan ordusu nokta atışlarına devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni yayınladığı görüntülerde Ermenistan güçlerine ait askeri araçların imha edildiği anları paylaştı.

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, Azerbaycan yeni görüntüler yayınladı.

Görüntülerde, tam isabetle vurulan askeri araçlarla birlikte Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

BİLANÇO AÇIKLANDI

Bakanlık bugüne kadar Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerine ait yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top, roketatar, havan mermisi, 25 hava savunma sistemi, 6 kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar aracı ve 55 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusu tarafından vurulan Ermeni askeri araçlar VİDEO







