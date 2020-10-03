Azerbaycan ordusuna teslim olan Ermeni askerler

Ermenistan askerlerinden bazıları, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlara karşı direnmeyi bırakarak teslim oldu.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor.

Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor.

TEK TEK TESLİM OLUYORLAR

Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan ordusu tarafından kuzey ve güneyden kuşatılırken, karşı saldırılara karşı direnemeyen bazı askerler silahlarını bırakıp panik içerisinde geri kaçıyor, bazıları ise teslim oluyor.

Beyaz mendil ile teslim olan Ermeni askerlerin son durumuna ilişkin yeni görüntüleri ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılıyor.