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    Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'ları kullanıldı

    Azerbaycan Ordusu’nun dün başladığı geniş kapsamlı tatbikatlar, Türk SİHA’larının katılımıyla devam ediyor.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 17:03
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    Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'ları kullanıldı

    Azerbaycan Ordusu’nun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına dün itibarıyla başlamıştı.

    Geniş kapsamlı tatbikatlar, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) katılımıyla devam ediyor.

    SİHA'LARIN DA YER ALDIĞI EĞİTİMLER İCRA EDİLDİ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA’ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verildiği belirtildi.

    Azerbaycan Ordusu’nun tatbikatları, Türk SİHA’larının katılımıyla sürüyor

    18 MART'A KADAR SÜRECEK

    Kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

    Askeri tatbikatlar, 18 Mart’a kadar devam edecek.

    Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA ları kullanıldı #1

    Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA ları kullanıldı #2

    Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA ları kullanıldı #3

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