Karabağ zaferini anlatan Azerbaycan askeri,"44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz. Bunun arkasında derin bir geçmiş var." dedi

Dağlık Karabağ zaferini kazanan kahraman Azerbaycan askerleri, kazandıkları zaferi kameralar karşısında anlattı.

Türkiye'nin büyük desteğinden bahseden askerler, bütün subayların Türkiye'de eğitim aldıklarını belirtti.

"44 GÜNDE 30 YILLIK SAVAŞI BİTİRMEK TEKNOLOJİ İLE YETERLİ OLMAZ"

Albay Ruslan Imamquliyev, verdiği röportajda, "44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz.

Bunun arkasında derin bir geçmiş var. 90'lı yıllardan bugüne Türkiye'de eğitim almamış Azerbaycan subayı yoktur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun kahramanları, Karabağ zaferini anlattı İZLE



"TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALAN ASKERLER BU SAVAŞTA EN ÖN SAFLARDA SAVAŞTI"

Kahraman akerlerden Ali Karamov açıklamalarında, "Türkiye'de eğitim alan askerler her zaman bu savaşta en ön saflarda savaştı ve en az kayıplar verdi.

"EĞER BEN BUGÜN HAYATTAYSAM, AZERBAYCAN ORDUSU BU SAVAŞI KAZANDIYSA, BU EĞİTİMLER SAYESİNDEDİR"

Düşmanın bütün kuvvetlerini mahveden, bütün operasyonlarda en önde bulunan askerler burada. Eğer ben bugün hayattaysam, Azerbaycan ikinci Karabağ savaşını kazandıysa, Bu eğitimlerin sayesindedir." dedi.