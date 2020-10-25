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    Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 18:44
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    Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri

    Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki haklı mücadelesi devam ediyor.

    İşgal altındaki topraklarını kurtarma konusundaki kararlılığı ile hareket eden Azerbaycan, cephede her gün Ermeni mevzilerini yok ediyor.

    Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri VİDEO

    SAVUNMA BAKANLIĞI YAYINLADI

    Bugün de hava harekatlarında yok edilen Ermeni mevzilerine ait yeni görüntüler yayınlandı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı görüntüleri, "25 Ekim'de başarılı savaş operasyonları sırasında Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha edildi." notuyla sosyal medyada paylaştı.

    Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri #1

    Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri #2

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