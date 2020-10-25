Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki haklı mücadelesi devam ediyor.

İşgal altındaki topraklarını kurtarma konusundaki kararlılığı ile hareket eden Azerbaycan, cephede her gün Ermeni mevzilerini yok ediyor.

Azerbaycan ordusunun yeni hava harekatı görüntüleri VİDEO

SAVUNMA BAKANLIĞI YAYINLADI

Bugün de hava harekatlarında yok edilen Ermeni mevzilerine ait yeni görüntüler yayınlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı görüntüleri, "25 Ekim'de başarılı savaş operasyonları sırasında Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha edildi." notuyla sosyal medyada paylaştı.