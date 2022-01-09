Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'dan taziye mesajı

Zakir Hasanov, Hudut bölgesinde yaşanan patlama sonucu şehit düşen askerlerimiz için, Türkiye'ye gönderdiği taziye mesajında,"Sizin acınız bizim acımızdır" ifadesini kullandı.

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı.

AZERBAYCAN'DAN ŞEHİTLERİMİZE TAZİYE MESAJI

Yaşanan olayın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

"SİZİN ACINIZ BİZİM ACIMIZDIR"

Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz. Şehitlere rahmet, yakınlarının acısını paylaşıyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.