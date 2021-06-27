Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’dan TSK’ya övgü

Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Zakir Hasanov, savaşın bir ordu için imtihan olduğunu belirterek “Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun gösterdiği yüksek cesaret ve vatanseverlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük rolü olduğunu söyledi.

Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Hasanov, tüm dünyanın Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki başarısını yakından takip ettiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ROLÜ OLDU”

Hasanov, “Savaş bir ordu için imtihandır. Bizi de bu imtihana Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kabiliyet, cesaret ve vatanseverlikte Türkiye'nin büyük rolü oldu.” dedi.

Şuşa Beyannamesi ile iki ordu arasında yüksek seviyede entegrasyonunun sağlanacağını vurgulayan Hasanov, edindikleri tecrübeleri dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.