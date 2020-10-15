Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan bazı cephelerden çekilmek zorunda kaldı

Bu sabah Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna karşı bazı cephelerden geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a karşı Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayil bölgelerinde çatışmalarına devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların devam ettiği bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Ermenistan’ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre, işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü.

Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.