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- Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarını derhal durdurmaları gerektiği yönünde açıklamada bulundu.
- DHA
- 01.10.2020 - 12:14
- Güncelleme : 01.10.2020 - 12:14
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıların 5'inci gününe girdi.
İşgal altındaki topraklardaki Ermenistan birliklerin hedefleri tek tek vurulurken, Ermenistan ordusu insan gücü ve askeri teçhizat açısından ağır kayıplar verdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ültimatom verdi.
"SALDIRIYI DERHAL DURDURMALILAR"
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "1 Ekim sabahı Ermenistan, Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz." denildi.