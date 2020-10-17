Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu

Yüzlerce Ermeni askerinin SİHA’lar tarafından havaya uçurulduğu anlar kameraya yansıdı.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan’da sivilleri katletmeye devam ederken, kendi ordularında da büyük kayıplar veriyor.

Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği bölgelerde, hem Azerbaycan hem de Türk SİHA’ları, Ermeni askerlerini hedef alıyor.

HEPSİ HAVAYU UÇTU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, yüzlerce Ermeni askerinin SİHA’lar tarafından havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Azerbaycan SİHA'ları Ermeni hedeflerini havaya uçurdu İZLE

KURTULAN OLMADI

Tam isabetli atışların yapıldığı bölgelerde Ermeni hedefleri bir bir yok edildi. Alınan son bilgilere göre de, o askerlerden kurtulan olmadı.

Azerbaycan ordusunun mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.