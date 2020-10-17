Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.76
-1.69%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu

    Yüzlerce Ermeni askerinin SİHA’lar tarafından havaya uçurulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 10:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İşgalci Ermenistan, Azerbaycan’da sivilleri katletmeye devam ederken, kendi ordularında da büyük kayıplar veriyor.

    Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği bölgelerde, hem Azerbaycan hem de Türk SİHA’ları, Ermeni askerlerini hedef alıyor.

    HEPSİ HAVAYU UÇTU

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, yüzlerce Ermeni askerinin SİHA’lar tarafından havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

    Azerbaycan SİHA'ları Ermeni hedeflerini havaya uçurdu İZLE

    KURTULAN OLMADI

    Tam isabetli atışların yapıldığı bölgelerde Ermeni hedefleri bir bir yok edildi. Alınan son bilgilere göre de, o askerlerden kurtulan olmadı.

    Azerbaycan ordusunun mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #1

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #2

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #3

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #4

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #5

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #6

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #7

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #8

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #9

    Azerbaycan SİHA’ları Ermeni hedeflerini vurdu #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir