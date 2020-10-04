Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Azerbaycan sokaklarında Ermenistan'a yapılan operasyonlar yayınlanıyor

    Azerbaycan sokaklarında Ermenistan'a yapılan operasyonlar yayınlanıyor

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun görüntülerinin halkına izletiyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 10:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ordusu, Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

    Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev sosyal medya hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

    BAYRAKLARLA DONALTILDI

    Bu açıklamadan sonra başta başkent Bakü olmak üzere cadde ve sokaklar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.

    Azerbaycan sokaklarında Ermenistan a yapılan operasyonlar yayınlanıyor #1

    SİHA'LARIN GÖRÜNTÜSÜ

    Bakü Meydanı'nda bulunan reklam panolarında ise Türk SİHA'larının Ermenistan hedeflerini nasıl imha ettiği yayınlandı.

    Azerbaycan sokaklarında Ermenistan a yapılan operasyonlar yayınlanıyor #2

    Azerbaycan ordusunun aldığı zaferler reklam panolarında gösteriliyor

    Azerbaycan sokaklarında Ermenistan a yapılan operasyonlar yayınlanıyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir