Azerbaycan sokaklarında Ermenistan'a yapılan operasyonlar yayınlanıyor

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun görüntülerinin halkına izletiyor.

Azerbaycan ordusu, Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev sosyal medya hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

BAYRAKLARLA DONALTILDI

Bu açıklamadan sonra başta başkent Bakü olmak üzere cadde ve sokaklar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.

SİHA'LARIN GÖRÜNTÜSÜ

Bakü Meydanı'nda bulunan reklam panolarında ise Türk SİHA'larının Ermenistan hedeflerini nasıl imha ettiği yayınlandı.

Azerbaycan ordusunun aldığı zaferler reklam panolarında gösteriliyor